Piero Pelù su Vasco: "Come Mick Jagger e Iggy Pop, un punto di riferimento"

“Come mi sento a sessant’anni? Altro che giovane: un bambino. sono sempre stato un ‘Peter Punk’”. Lo dice all’Adnkronos Pierò Pelù nel giorno del suo sessantesimo compleanno, usando quello che “era il mio nome di battaglia quando ero adolescente”. Mezzo secolo di musica, una passione nata fin da bambino e l’incontro-rivelazione con il rock, “quello bello, a Parigi a 11 anni: quando ascoltai ‘Paranoid’ dei Black Sabbath, capii immediatamente che con la mia prima chitarra folk non avrei fatto molta strada”. Sempre oggi è uscita una sua intervista sulle pagine del Corriere della Sera in cui parla di diversi temi.

Su Vasco dice: "Beh lui, come Mick Jagger e Iggy Pop, rimane un bel punto di riferimento. Significa che qualche annetto posso andare ancora avanti anche io se lui ne ha fatti 70.".

Impossibile non parlare dei Litfiba: "Abbiamo toccato delle corde che non pensavamo, ciò che sentivamo noi, sentiva il pubblico. Non ho mai fatto musica con intenzioni mercenarie; era il solo modo per salvarmi dal mio disagio, dalla mia inadeguatezza, dalla mia ombrosità, dalla mia solitudine, dalla mia timidezza". L'ultimo tour della band si chiama "L’ultimo girone". Con Aldo Cazzullo Peù legge Dante in giro per l'Italia: le due cose hanno un collegamento? Qual è l'inferno per Pelù? "Sì, l'inferno dell'eroina è stato il nostro Vietnam negli anni 80, per l’eroina ho perso più che un compagno di band, un fratello, Ringo De Palma. Io la odiavo e mi preoccupa che stia tornando di nuovo e i ragazzi di oggi non sappiano cosa significhi".