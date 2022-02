Four Tet firma un accordo con Universal Music Publishing

Una piccola grande notizia nel mondo del publishing: il producer e DJ inglese Kieran Hebden, in arte Four Tet, ha firmato un accordo per la gestione editoriale del proprio catalogo con Universal Music Publishing attraverso la sede inglese dell'editore. In un comunicato, l'A&R Pete Simmons ha spiegato: "Four Tet ha segnato la mia vita dalla scuola superiori alle piste da ballo dell'università e ora ho il piacere di lavorare con lui. Sono onorato di rappresentare un catalogo che significa così tanto non solo per me ma l'intero UMPG".