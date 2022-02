Snoop Dogg ha comprato da Blackstone il marchio Death Row Records

Death Row Records, il marchio sotto il quale tra il 1992 e il 2006 sono state pubblicate alcune delle pietre angolari del rap west coast come “The Chronic” di Dr Dre e “All Eyez On Me” di 2Pac, è stato acquistato da Snoop Dogg, che proprio per la label co-fondata da Suge Knight - attualmente in carcere dopo la condanna a 28 anni di reclusione per omicidio volontario emessa nel 2018 dal tribunale di Los Angeles - ha pubblicato il suo album di debutto, “Doggystyle” de 1993. A cedere il brand è stato MNRK Music Group, entità di gestione musicale ceduta nell’aprile del 2021 dalla Hasbro alla società di investimento Blackstone.