Quando Little Steven cambiò Netflix (e fece debuttare Springsteen come attore)

Tra le candidature agli Oscar di quest'anno c'è molta Netflix: da "The power of the dog" a "È stata la mano di Dio" sono diversi i titoli prodotti direttamente dalla piattaforma. Tutto è nato dalle serie TV, che Netflix ha iniziato a realizzare direttamente 10 anno fa. Co un forte impatto anche sulla musica, attraverso l'uso di canzoni in sigle e sequenze (se ne parla qua), che hann (ri)lanciato diversi artisti.

Oggi diamo quasi per scontato che Netflix, PrimeVideo e le altre piattaforme siano produttori di titoli originali. Ma tutto è comunicato con una serie ideata da Little Steven, il chitarrista della E Street Band. Si intitolava "Lillyhammer", ed è stata distribuita sulla tv norvegese a fine gennaio 2012 e su Netflix a partire da febbraio dello stesso anno. Racconta le gesta di un mafioso italo americano in esilio a Lillehammer, cittadina norvegese il cui nome venne storpiato all'americana, anche con un riferimento al cane del protagonista, Frank Tagliano.

Van Zandt arrivava da I Soprano, serie di HBO considerata tra le più importanti degli ultimi decenni: aveva iniziato a recitare quando il Boss aveva messo in pausa la sua band. La sua interpretazione del mafioso Silvio Dante e la sua relazione con Tony Soprano, il Boss depresso protagonista della serie interpretato da James Gandolfini è ispirato in parte alla sua relazione con Bruce Springsteen, ha raccontato in passato Van Zandt.

Nella recente biografia "Unrequited Memories" Van Zandt ha raccontato anche di quando andò da Ted Sarandos, CEO di Netlifx, a proporgli il progetto.

Van Zandt non credette alle sue orecchie quando Netlfix gli propose un milione di dollari a episodio, chiedendo però che venisse girata in norvegese, perché voleva un contenuto internazionale. Sarandos decise che la serie sarebbe stata resa disponibile tutta in un colpo, non un episodio alla volta come nei network tradizionali (cosa che poi è diventata una prassi). Ecco il racconto della reazione di Van Zandt:

“Accidenti, Ted, sei sicuro che sia la mossa giusta? Voglio dire, lavori per un anno e qualcuno può guardare quel lavoro tutto in una notte? Mi sembra un po' strano".

"O sì? Intendi come lavorare su un album discografico per un anno e qualcuno lo ascolta in un'ora?"

Figlio di puttana! Lui aveva ragione. “Figlio di puttana! Hai ragione!".

E così, per la seconda volta nella storia della TV, mi ritroverei al crocevia del mezzo. I Soprano cambierebbero non solo la HBO ma la TV in generale. Per la prima volta nella storia, sostituirà il film come mezzo di riferimento per i creatori di contenuti per adulti seri. E Lilyhammer renderebbe Netflix il primo distributore veramente internazionale e la rete preferita per tutti i futuri contenuti internazionali.

La serie sarebbe andata avanti per tre stagioni, fino al 2014. Intervistato da Rockol, Van Zandt lo scorso autunno, ha raccontato così la sua esperienza:



Se i cantanti sono attori, le canzoni sono sceneggiature e devi convincere il tuo pubblico a crederci. Il rock è spesso percepito come autobiografico, ma non è sempre così: i migliori cantanti sono quelli che ti fanno credere di avere vissuto le canzoni, anche se magari non hanno scritto una parola, come Sinatra o Elvis. Nel cinema e in TV devi impersonare un personaggio che è la visione di qualcun altro, del regista e degli autori. Nella musica sei in controllo della tua sceneggiatura, ti costruisci il tuo personaggio.

In “Lillyhammer": oltre ad averla proposta a Netflix, ho scelto le canzoni, scritto la colonna sonora, ho lavorato come produttore e anche come regista dell’ultimo episodio. È la lezione che avevo imparato con Bruce prima e dopo con David Chase l’ideatore de “I Soprano”: più racconti storie dettagliate e particolari, più la gente si appassiona.

Tra le curiosità di "Lillyhammer" c'è il debutto da attore di Springsteen: compare in un episodio recitando il ruolo del fratello del protagonista, che fa l'imprenditore di pompe funebri.