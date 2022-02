Betty Davis, addio alla "donna che inventò la fusion"

La sua eredità si compone di tre dischi più uno.

I primi tre, l'eponimo album d'esordio, "They say I'm different" e "Nasty Gal", uscirono tra il 1973 e il 1976 e la resero un punto di riferimento della scena funk rock americana dell'epoca. Il quarto, "Is it love or desire?", venne registrato nel '76 ma vide effettivamente la luce solamente più di trent'anni dopo, nel 2009, quando la cantante aveva 64 anni ed era ormai da troppo tempo lontana dalle scene: se qualcuno - per lo più alcuni critici particolarmente appassionati - tornò a parlare di lei, fu grazie anche al successo di artiste come Erykah Badu e Janelle Monae, che tra la fine degli anni '90 e i primi anni Duemila si imposero tra le voci di riferimento della nuova musica black statunitense citando tra i loro riferimenti la stessa Betty Davis. Come a dire che i suoi capolavori non erano esattamente messaggi in una bottiglia dispersa per sempre. Poi nel 2017 il regista londinese Phil Cox girò pure un documentario sulla sua carriera, mentre le sue canzoni finivano negli episodi di serie di successo come "Orange is the new black" o "High fidelity". Con la morte di .Betty Davis, deceduta per cause naturali all'età di 76 anni, se ne va un'icona assoluta della musica funk e della scena black americana più in generale.

Betty Davis è stata molto di più che "la seconda moglie di Miles Davis".

Talentuosissima e determinata, dopo alcune esperienze come modella - posando pure per servizi pubblicati su riviste importanti - si dedicò anima e corpo alla musica. E sfruttando le sue conoscenze, a partire da Sly Stone, conosciuto a New York negli anni in cui si trasferì nella Grande Mela da Pittsburgh - dove suo padre, natio della Carolina del Nord, aveva trovato lavoro in una fabbrica - per studiare al Fashion Institute of Technology, seppe circondarsi di grandissimi virtuosi della West Coast americana. Con i quali, mischiando funk e rock, mise a punto un suono che le valse l'etichetta di "donna che inventò la fusion". Al suo primo album, pubblicato nel '73, parteciparono artisti del calibro di Gregg Errico di Sly & the Family Stone (lo produsse e suonò la batteria), Neal Schon dei Journey (chitarra), i Graham Central Station di Larry Graham (che suonò il basso), Greg Adams e Mick Gillette dei Tower of Power e le Pointer Sisters, praticamente il meglio della scena post-disco e psychedelic soul americana di quegli anni. L'album non fu un successo. Non lo furono neppure i successivi "They say I'm different" e "Nasty Gal". Eppure oggi sono considerati all'unanimità capolavori assoluti, nonché pietre miliari del genere e lavori seminali. Attualissimi, peraltro: molte delle sue canzoni rivendicano la forza della donna, della donna nera (siamo negli Usa dei primi Anni '70), che riesce ad imporsi sui maschi che le stanno attorno. .

A riconoscere il talento e la grandezza di Betty Mabry, il cognome da nubile della cantante, fu lo stesso Miles Davis, nella sua autobiografia, raccontando che fu lei a introdurlo a Jimi Hendrix e a Sly Stone, cambiando per sempre il corso della sua carriera. I due si incontrarono nel 1967 e si sposarono l'anno successivo. Il loro matrimonio durò solo un anno, ma in quei pochi mesi la Mabry influenzò profondamente il trombettista. "Filles de Kilimanjaro", l'album che Miles Davis pubblicò nel 1969, conteneva un brano dedicato alla Mabry, "Mademoiselle Mabry", e aveva in copertina una foto della cantante.

In seguito all'insuccesso dei suoi tre dischi, Betty Davis decise di chiudere con la musica, diventando così un'artista di culto per i suoi testi carichi di sessualità, evidenziati in canzoni come "Shut off the light" e "If I'm in luck i might get picked up", che se vogliamo aprirono la strada anche a popstar come Prince e Madonna, piombati sulle scene pochi anni dopo il suo ritiro. L'ultima canzone di Betty Davis è uscita nel 2019: si intitola "A little bit hot tonight" ed è scritta, prodotta e arrangiata dalla cantante, che però non la interpreta (la voce è quella dell'amica Danielle Maggio). Oggi assume il valore di un vero e proprio testamento artistico.