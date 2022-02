Graham Coxon: "I Blur? Possono sempre tornare insieme"

Non pubblicano un nuovo album da ben sette anni. Pure pochi, in confronto a quelli che trascorsero tra "Think tank" del 2003 e "The magic whip" del 2015, dodici in tutto. I Blur torneranno mai a suonare insieme, dopo la pausa che la band si è presa al termine del tour in supporto allo stesso "The magic whip" e dopo l'esibizione del 2019 all'Africa Express di Londra, uno degli eventi organizzati negli anni da Damon Albarn e dall'associazione non-profit di cui il musicista si fece promotore nel 2006 in polemica con il Live8 di Bob Geldof (reo di avere dei pregiudizi nei confronti dei musicisti africani)? In un'intervista concessa ai microfoni del podcast "Rockonteurs" il chitarrista Graham Coxon, tra i fondatori dei Blur, invita i fan della band a non perdere le speranze.

Invitato a esprimersi sulla possibilità di una reunion della band, che peraltro il prossimo anno festeggerà il ventennale del secondo album "Modern life is rubbish" (quello dell'album d'esordio "Leisure" è caduto l'anno scorso), Coxon ha detto:

Penso che i Blur saranno sempre in grado di riunirsi da un momento all'altro, e quando arriverà il momento e le stelle saranno allineate saremo sempre in grado di fare qualcosa di interessante.

Dopo la pausa del 2015 il frontman Damon Albarn, oltre ad essere impegnato con svariati progetti, ha inciso e pubblicato l'album "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", uscito l'anno scorso. Graham Coxon ha firmato la colonna sonora della serie Netflix "The end of the fucking world" e ha inciso l'album solista "Superstate".