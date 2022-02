Un sosia di Mick Jagger è stato arrestato dopo aver scatenato il panico in alcuni locali. È successo lo scorso lunedì a Naples, in Florida, come riferisce il New York Post citando alcune testate locali che, incuriosite dal personaggio, hanno riportato la notizia.

Eugene Bingham, 59 anni, ha fatto irruzione in alcuni club della città nella zona sud-occidentale della Florida, sostenendo di essere il frontman dei Rolling Stones. Ad un certo punto, ubriaco, è pure salito sul palco di un locale, interrompendo il concerto di una band. Alcuni clienti hanno allertato la polizia: "C'è un uomo che sta creando il panico, sostiene di essere Mick Jagger".

Gli agenti sono intervenuti e uno di questi è stato pure coinvolto in una rissa con l'uomo, che alla fine è riuscito a fermare ad ammanettare. Il sosia è stato caricato sulla volante ed è stato portato in commissariato, dove è stato accusato di aver provocato disordini e di aver percosso un agente di polizia.