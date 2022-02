Sanremo 2022, i numeri sui social e sui DSP: l’infografica

Redazione MusicBiz Di

La specialista di digital marketing e social media manager Alice Mazzoni ha condotto per Rockol un’indagine sull’andamento degli account intitolati agli artisti in gara alla scorsa edizione del Festival di Sanremo e ai contenuti a essi correlati. Come evidenziato dall’infografica proposta qui sotto, a beneficiare dall’esposizione mediatica offerta dalla manifestazione canore sono stati i vincitori, Blanco e Mahmood, che hanno visto crescere i propri follower rispettivamente dell’88,8% e 32,7% su Instagram, e dell’88,9% e 16,9% su TikTok, oltre che su YouTube (+5,94% e +3,9%) e Spotify (+10,51% e +2,3%).

La specialista di digital marketing e social media manager Alice Mazzoni ha condotto per Rockol un’indagine sull’andamento degli account intitolati agli artisti in gara alla scorsa edizione del Festival di Sanremo e ai contenuti a essi correlati. Come evidenziato dall’infografica proposta qui sotto, a beneficiare dall’esposizione mediatica offerta dalla manifestazione canore sono stati i vincitori, Blanco e Mahmood, che hanno visto crescere i propri follower rispettivamente dell’88,8% e 32,7% su Instagram, e dell’88,9% e 16,9% su TikTok, oltre che su YouTube (+5,94% e +3,9%) e Spotify (+10,51% e +2,3%).

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!