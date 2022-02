Cos’hanno in comune Cremonini a Sanremo, i Maneskin a Eurovision e La Scala?

Gianni Sibilla Di

I portici di Bologna sono comparsi a Sanremo e il piccolo palco del Teatro Ariston è improvvisamente diventato enorme: è stato il momento più bello dell’ultimo Sanremo, quello in cui Cesare Cremonini ha messo in scena un piccolo concerto, da “Nessuno vuole essere Robin” a “Poetica”. 12 minuti nel mezzo della serata di giovedì, con la direzione artistica di Giò Forma, lo studio milanese che ha firmato i tour di Jovanotti, Vasco e Tiziano Ferro e Marco Mengoni e le ultime “prime” de La Scala di Davide Livermore, ma anche l’Albero della Vita durante l’Expo.

“Tutto è palco, per noi, ed è vero soprattutto Sanremo, dove abbiamo costruito un palco nel palco del Festival”, spiegano Florian Boje e Claudio Santucci, fondatori dello studio assieme a Cristiana Picco. “Per noi il Jova Beach Party ha la stessa meccanica di una prima a La Scala: entrambi devono creare un racconto e la stessa magia”.

