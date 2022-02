25 anni dopo i Bowie Bonds, tornano le obbligazioni musicali con KKR

La notizia, innanzitutto: come rivelato da Bloomberg, la KKR si accinge ad emettere obbligazioni per circa $ 732 milioni sostenute da royalties per diritti editoriali e diritti sulle registrazioni. In particolare, si tratta dei copyright sulle canzoni di un ingente catalogo che KKR ha acquisito da Kobalt lo scorso ottobre, attraverso un proprio ‘veicolo’ specializzato – Chord Music – pagandolo $ 1,1 miliardi. Tra i 65.000 brani in questione sono inclusi quelli di Stevie Nicks, Childish Gambino e The Weeknd; in ogni caso, l’11% del catalogo include pezzi che sono finiti nella top 10 di Billboard. La Kroll Bond Rating, agenzia specializzata nel valutare la solidità dei titoli, attribuirà una A ai bond di KKR (la cui offerta sarà co-curata da Credit Suisse): per i meno avvezzi alle cose della finanza, è il sesto rating più alto; dal B a scendere comincerebbe il pericoloso percorso che termina nella classificazione dei junk bonds, i titoli spazzatura.