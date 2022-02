Alice in Chains, la band cede il catalogo a Round Hill

La band di “Down In A Hole” è la grande protagonista del marketing dei cataloghi musicali negli ultimi giorni: dopo l’annuncio, da parte di Primary Wave, di aver acquisito dai relativi eredi i diritti sulle quote del catalogo ascrivibili agli ex elementi del gruppo - scomparsi rispettivamente nel 2002 e nel 2011 - Layne Staley e Mike Starr, è di queste ore la conferma, da parte di Round Hill Music, dell’acquisizione del catalogo intestato agli attuali elementi degli Alice in Chains, ovvero Jerry Cantrell, Sean Kinney e Mike Inez, oltre che del nuovo frontman William Duvall. Secondo quanto riferito da Variety, l’accordo sarebbe costato alla società di Josh Gruss circa 50 milioni di dollari.