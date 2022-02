PFM, rinviato al prossimo autunno il tour “PFM 1972-2022”

Il tour teatrale “PFM 1972-2022” previsto per i mesi di febbraio, marzo e aprile è stato rinviato in autunno 2022. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Le prevendite sono aperte sul circuito Ticketone. In attesa del nuovo tour l’attività dal vivo della band riprenderà nei mesi estivi a partire da giugno.

Queste le nuove date del tour “PFM 1972-2022”:

11 ottobre - BOLOGNA - Auditorium Europa (recupero del 14 febbraio)

15 ottobre – SCHIO - Teatro Astra (prevendite su VivaTicket) (recupero del 26 marzo)

22 ottobre - LEGNANO - Teatro Galleria (recupero del 18 marzo)

29 ottobre – CESENA - Carisport (recupero del 2 aprile)

10 novembre - BERGAMO - Teatro Creberg (recupero del 22 marzo)

19 novembre – VARESE - Teatro di Varese "La Buona Novella + successi PFM" RECUPERO (recupero del 9 aprile)

16 novembre – TORINO - Teatro Colosseo (recupero del 06 aprile)

22 novembre – MILANO - Teatro Lirico (recupero del 21 aprile)

23 novembre – MILANO - Teatro Lirico (recupero del 22 aprile)

25 novembre - FIRENZE - Tuscany Hall (recupero del 15 febbraio)

Data da definire ANCONA - Teatro delle Muse (recupero del 13 aprile)

Le serate saranno aperte dai Barock Project. La PFM – Premiata Forneria Marconi è composta da: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Alberto Bravin (tastiere, chitarra, seconda voce), Eugenio Mori (seconda batteria).