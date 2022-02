Metallica: un EP solista di Kirk Hammett, e altre novità

Kirk Hammett, chitarrista dei Metallica, ha annunciato la pubblicazione di un EP strumentale da solista, intitolato "Portals", che conterrà quattro brani e sarà messo in circolazione per il Record Store Day del 23 aprile prossimo sulle piattaforme digitali, su CD e su vinile blu (comprensivo di card per il download).

Kirk Hammett:

"L'idea iniziale di 'Portals' è iniziata con una sola canzone, e poi mi sono reso conto che avrei potuto scriverne altre, come fossero colonne sonore di miei film mentali - che, spero, possano funzionare anche per le menti degli ascoltatori".

Registrato in giro per il mondo (a Los Angeles, Parigi e Oahu), "Portals" è influenzato dalla musica classica, dalle colonne sonore dei film horror, da Ennio Morricone, ed è stato registrato insieme ad altri musicisti: Edwin Outwater, Jon Theodore, Abraham Laboriel, Greg Fidelman, Blake Neely e Bob Rock.

La tracklist:

"Maiden And The Monster"

"The Jinn"

"High Plains Drifter"

"The Incantation"

Su altri fronti, i Metallica hanno sollecitato la collaborazione dei fan per realizzare il loro prossimo box set, che sarà centrato sugli album "Load" (1996) e "Reload " (1997), e che, come i cinque precedenti, conterrà contributi inediti risalenti al periodo fra agosto 1995 e settembre 1988: fotografie, locandine, biglietti, backstage pass e altri memorabilia.

Ecco l'esortazione finale a partecipare:

"Condividete con noi e con gli altri fan i vostri archivi e divertitevi a camminare lungo la via dei ricordi".



Per contribuire alla raccolta si può scrivere a submissions@metclub.com

Intanto la band ha condiviso un video professionale girato nel 2008 in cui eseguono un brano raro, "The end of the line", tratto dal secondo concerto del lotro quarantesimo anniversario tenutosi a San Francisco lo scorso dicembre.

Il brano, tratto dall'album "Death magnetic", è stato eseguito per la prima volta dal vivo nel 2010.

Infine, il 10 febbraio si festeggerà il "Cliff Burton Day", in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno del bassista scomparso il 27 settembre del 1986 in un incidente stradale, quando il tour bus della band, in Scandivania, slittò sulla strada ghiacciata.

Sarà un evento virtuale e si terrà alle 19 del pomeriggio ora locale (da noi saranno le quattro della notte) e sarà visibile a questo indirizzo:

Vi prenderanno parte Big Mick, Metal Joe, Gary Holt (Exodus, Slayer), Dan Riley, Brian Lew, Dean Delray, Brian Slagel, Charlie Benante (Anthrax), Mike Bordin (Faith No More), Canada Dave e Connie Burton. Fu poi sostituito prima da Jason Newsted e poi da Robert Trujillo.

Burton ha suonato nei primi tre album di studio dei Metallica ("Kill 'Em All", "Ride The Lightning" e "Master Of Puppets") ed è il coautore di classici come "Ride The Lightning", "For Whom The Bell Tolls", "Fade To Black", "Creeping Death" e "Master Of Puppets".