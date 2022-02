Oscar, le nomination musicali (c'è Jonny Greenwood dei Radiohead)

Jonny Greenwood dei Radiohead è nella cinquina dei nominati agli Oscar nella categoria Miglior Colonna Sonora Originale, grazie al suo lavoro per "The power of the dog" ("Il potere del cane" di Jane Campion, con Benedict Cumberbatch). Per la statuetta sarà in lizza contro Hans Zimmer, autore della colonna sonora di "Dune" (di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet), Nicholas Britell (per "Don't look up" di Adam McKay, con Leonardo Di Caprio e Ariana Grande), Germaine Franco (per "Encanto", il film d'animazione della Disney) e Alberto Iglesias (che ha scritto le musiche di "Madres paralelas" di Pedro Almodovar).

Jonny Greenwood aveva già avuto una nomination nel 2018 per la colonna sonora di "Phantom thread" ("Il filo nascosto").



Per la miglior canzone originale saranno in gara "King Richard" ("Una famiglia vincente"), "Encanto", "Belfast", "No time to die" e "Four good days" ("Quattro buone giornate").

Ecco le canzoni:

"Be alive" di Beyoncé (da "King Richard")

"Dos oroguitas" (da "Encanto")

"Down to joy" di Van Morrison (da "Belfast")

"No time to die" (da "No time to die") di Billie Eilish

"Somehow you do" (da "Four good days") di Reba McEntire

Da segnalare, nella categoria Miglior Documentario, la nomination si "Summer of soul" di Questlove: qui la nostra intervista con il regista, qui la nostra recensione della colonna sonora.