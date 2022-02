Sondaggio: quando può costare a Spotify lo scontro con Neil Young in termini di abbonati?

Lo scontro - ancora in atto, e, pare, sempre più acceso - tra Neil Young e Spotify potrebbe riverberarsi (negativamente) sul bacino di utenti del servizio musicale guidato da Daniel Ek? La società di ricerche di mercato Forrester Research ha cercato di dare una domanda a questa risposta conducendo un sondaggio per avere un quadro degli orientamenti del pubblico: il 19% degli intervistati nell’ambito dell’indagine ha risposto di aver cancellato o aver intenzione di cancellare il proprio abbonamento alla piattaforma, in sintonia con la posizione espressa da Young e dagli altri artisti che hanno aderito alla campagna di boicottaggio.