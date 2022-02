Corsa all’Eurovision 2022, l’Austria sceglie DJ LUM!X

Mentre diversi concorrenti alla passata edizione del Festival di Sanremo rincorrono - più o meno scherzosamente, come La Rappresentante di Lista e Tananai - una candidatura “estera” al prossimo Eurovision Song Contest, in Austria questa mattina è stata rivelata l’identità del concorrente che la delegazione di Vienna presenterà in gara al prossimo concorso canoro.

A rappresentare il paese sarà DJ LUM!X, all’anagrafe Luca Michlmayr: classe 2002, nato a Rohrbach-Berg da madre italiana e padre austriaco, l’artista è già noto al pubblico italiano per il singolo “Monster” del 2019, realizzato insieme alla star della consolle tricolore Gabry Ponte.

Per un periodo residente proprio nella città che ospiterà l’edizione 2022 dell’Eurovision, Torino, ma ormai di stanza a Milano, LUM!X nel 2020 ha presentato una rilettura del classico di Iggy Pop “The Passenger” realizzata in collaborazione sempre di Gabry Ponte con Mokaby e D.T.E.:

Il Dj sarà accompagnato dalla giovanissima cantautrice tirolese Pia Maria.

In corsa per strappare un biglietto per Torino in seno alla delegazione austriaca c’erano anche gli italiani Anger, duo di Bressanone composto da Julian Angerer e Nora Pider.