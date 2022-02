I Foo Fighters debuttano sul metaverso

Il prossimo 13 febbraio i Foo Fighters terranno il loro primo concerto sul metaverso : a calare la band di Dave Grohl nelle nuove realtà digitali immersive sarà l’app Horizon Venues di Oculus, una delle controllate di Meta (già Facebook) lanciate da Mark Zuckerberg alla conquista del mondo virtuale. Per noi italiani, lo show avrà inizio alle 5 di lunedì 14 febbraio, immediatamente dopo la fine del Super Bowl: in mancanza di un visore che permetta di sfruttare in pieno le potenzialità della diretta, il concerto potrà essere seguito anche sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali del gruppo.