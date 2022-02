TikTok e il Governo U.S.A.: archiviato Trump si ricomincia...?

Sono trascorsi circa otto mesi da quando l'amministrazione Biden ha agito per rimuovere i bandi e le minacce di sospensione del servizio sul suolo americano di TikTok. Ma, ha rivelato la scorsa settimana il Wall Street Journal, il governo starebbe ora tornando sui suoi passi e valutando una serie di nuove restrizioni per le app cinesi, ivi inclusa quella più famosa al mondo (e negli U.S.A.). Il motivo? La sicurezza nazionale, che sarebbe messa a rischio da un algoritmo capace di sfruttare i dati dell'utenza per sabotarla.