Tananai: "Spero ancora in 24 rinunce per andare all'Eurovision"

Ironizza sulla sua mancata vittoria, il cantante Tananai, in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano "Sesso occasionale". Ultimo nella classifica finale, Alberto Cotta Ramusinom, in arte Tananai, non si dispera, anzi fa sorridere i fan. Su Twitter scrive: "Io spero ancora in 24 rinunce per andare all'Eurovision con l'Italia", rimarcando ironicamente il desiderio di partecipare al contest europeo che si terrà a Torino dal 12 al 14 maggio e a cui, da regolamento, parteciperà il vincitore di Sanremo. Già dopo la pubblicazione della classifica finale, Tananai ha commentato il suo ultimo posto con un video diventato virale, in cui il cantante esultava e gioiva, come fosse arrivato sul podio "E vai! Sììì!" si sente nel video: a conferma della sua innata ironia.

Lui è molto simpatico: lo possiamo confermare quando lo abbiamo intervistato e ci ha accolto con uno sfondo zoom particolare. Aveva trasformato la camera d'albergo nel set di un film erotico o qualcosa di simile. Durante la kermesse sanremese ai giornalisti della sala stampa, per promuovere il brano, inviava dei kit con preservativi e gel. .