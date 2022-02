Red Canzian, a un mese dal ricovero: "Per la prima volta respiro aria vera"

"A un mese dal ricovero per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura". Esordisce così Red Canzian, 70 anni, storico bassista e voce dei Pooh, mostrandosi in un video Facebook dal giardino dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Giacca a vento, berretto calato in testa, voce e volto visibilmente provati dalla malattia, afferma: "A oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e con le mie gambe torno in camera. Dovrò aspettare altre 3/4 settimane: la cura antibiotica è lunga e quello che ho avuto è stato molto brutto". Con il pensiero finale ai fan: "Mi mancate".

L'ex componente dei Pooh Red Canzian, ricoverato in ospedale un paio di settimane fa, dopo essere stato operato d'urgenza per una per una infezione cardiaca è ancora degente all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il 70enne musicista trevigiano qualche tempo fa fatto un'intervista con il Corriere della Sera. In questa, naturalmente, ha raccontato del suo attuale stato di salute: “Se ho avuto paura? Tanta. Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche morire. E adesso faccio già piani per il futuro”. Ha inoltre aggiunto: “Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia. Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile“.