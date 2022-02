PMI, il manifesto per la Musica Sostenibile: come sottoscrivere il programma

E’ possibile da oggi dare la propria adesione al programma Musica Sostenibile , iniziativa promossa da Produttori Musicali Indipendenti con la collaborazione di Rockol per abbattere l’impatto ambientale dell’industria discografica. Articolato in dieci punti, il manifesto - elaborato da un team di professionisti coordinato dalla Chair di Impala e Vicepresidente di PMI Francesca Trainini - ha un triplice obiettivo: creare consapevolezza sulla problematica, favorendo l’”educazione ambientale” dei lavoratori e dei fruitori della musica; promuovere iniziative che riducano l’impatto ambientale dell’intera filiera e che utilizzino la musica come veicolo per sostenere politiche e comportamenti ambientali più corretti; mantenere un dialogo costante con le con le Istituzioni nazionali e locali per sollecitare iniziative propedeutiche alla sostenibilità ambientale del settore musica e favorire il rafforzamento economico delle imprese a fronte di investimenti di adeguamento ai nuovi parametri di sostenibilità.