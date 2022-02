Alice in Chains, Primary Wave acquisisce i diritti di Layne Staley e Mike Starr

Primary Wave ha acquistato dagli eredi di Layne Staley e Mike Starr - gli scomparsi frontman e bassista degli Alice in Chains, venuti a mancare rispettivamente nel 1993 e nel 2002 - i diritti editoriali e le quote di royalty sui brani co-firmati dai due musicisti, entrambi nella formazione originale di una delle band simbolo del grunge: come parte dell’accordo sono incluse nuove opportunità di sfruttamente del repertorio in termini di sincronizzazione e branding.