Un’insegnante delle elementari usa gli Slipknot nelle sue lezioni di musica

Di recente Risha Allen, un’insegnante di musica in una scuola elementare americana, durante una lezione ha preso a esempio gli Slipknot per spiegare la metrica e la struttura di una composizione. Come spiegato dalla stessa docente in un video condiviso su TikTok, la scelta di usare la musica della band dell’Iowa è stata presa per non far sentire escluso un giovane studente appassionato di metal, visibilmente poco interessato alle lezioni se venivano utilizzati come esempi brani rap o di altri generi diversi da quello di Corey Taylor e soci. Così, su suggerimento dello studente, Allen ha intonato e analizzato il singolo “Wait and bleed”, originariamente estratto dall’album di debutto eponimo della formazione heavy metal di Des Moines.

“In questo momento del video sono un po' nervosa, perché vorrei relazionarmi con lui”, ha scritto Risha Allen in una delle didascalie che compaiono nel filmato, dopo che si sente lo studente indicare gli Slipknot come il suo gruppo preferito. Ha aggiunto: “Non si era mai davvero impegnato, o non gli piacevano le mie lezioni di musica, fino a questo momento. Sentivo che relazionarmi e rispettare la sua musica (molto personale) mi avrebbe aiutata a entrare in contatto con lui”.

In un’altra scritta presente nella clip condivisa su TikTok, l’insegnante ha riportato poi un proprio pensiero in cui si legge: “Il mio dialogo interiore: questo ragazzino metallaro sta ricevendo importanti conferme in questo momento, il resto degli studenti sta ricevendo una lezione contro il pregiudizio e tutti stanno facendo più pratica con la metrica. È una grande vittoria!”. Alla fine del video, Risha Allen ha poi scritto: