Anghami ha debuttato a Wall Street

Si è compiuto il percorso di Anghami, la piattaforma di streaming musicale co-fondata e diretta da Eddy Maroun, verso la quotazione sui mercati azionari: il DSP, dopo aver ricevuto dalla Securities and Exchange Commission il via libera alla fusione con la SPAC Vistas Media, ha ufficialmente debuttato sull’indice NASDAQ della borsa di New York. In occasione del primo giorno di contrattazioni, il titolo del DSP ha concluso gli scambi a quota 14 dollari per azione, guadagnando circa il 16% rispetto al valore indicato a inizio giornata.