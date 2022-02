Concerto del Primo Maggio 2022, ancora pochi giorni per iscriversi a 1MNext: parla Neno

C’è tempo fino alla prossima domenica, 13 febbraio, per iscriversi a 1MNext, il contest che permetterà a tre giovani band o artisti di salire sul palco del prossimo Concerto del Primo Maggio di Roma: l’iniziativa, prodotta da iCompany con la collaborazione di SIAE e con il sostegno di NUOVOIMAIE, premierà un vincitore assoluto, che verrà proclamato direttamente sul palco dell’evento e al quale verrà offerta una collaborazione con gli organizzatori del Concertone.

In un video - disponibile nel frame qui sotto - uno dei tre finalisti della passata edizione del contest, Neno, ci ha parlato della sua esperienza a 1MNext:

“E’ stata un’esperienza incredibile, esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio credo sia il sogno di tutti i cantanti italiani, e aver avuto l’opportunità di farlo è stato indimenticabile”, ha dichiarato l’artista: “Consiglio a tutti di iscriversi al concorso perché è una bella iniziativa, e perché mettersi alla prova è sempre fantastico, senza contare il valore dell’evento in sé, che in questo periodo ha un significato ancora più forte”.

Iscriviti qui a 1MNext 2022

Torinese, classe 1998, Stefano De Martino - questo il nome all’anagrafe dell’artista - ha imparato a suonare la chitarra già da giovanissimo, per poi approfondire le sue conoscenze musicali all’Accademia di Musica Moderna del capoluogo piemontese, dove ha studiato prima di iscriversi - e laurearsi - all’Università della sua città, presso la quale ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione. Prima di prendere parte all’edizione 2019-2020 del talent show “Amici”, il cantante è giunto in finale all’edizione dello stesso anno del Festival di Castrocaro.