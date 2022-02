Vasco Rossi, un video animato per ripercorrere i suoi 70 anni

Con un video animato condiviso sui propri canali social oggi, 7 febbraio, Vasco Rossi festeggia insieme ai fan il suo compleanno e ripercorre alcuni momenti significativi dei suoi 70 anni. Nel filmato si vede un ascensore accompagnare il cantautore di Zocca in alcuni piani di un edificio, che corrispondono a diverse tappe della sua vita e carriera: al numero 14 il Blasco rivede se stesso adolescente con una chitarra in mano nel 1966, quando entrò a far parte del suo primo gruppo musicale; il 23esimo, invece, segna un anno storico per Vasco, che nel 1975 si avvicinò al mondo della musica come deejay di Punto Radio.

Al piano numero 30, poi, le porte dell’ascensore si aprono sul 1982, per ricordare quando l’artista si esibì per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Vado al massimo”, mentre al numero 41 il rocker si rivede nel 1993, quando pubblicò l'album “Gli spari sopra”, che sancì la sua inarrestabile ascesa. Salendo ancora di più, l’ascensore porta Vasco Rossi a rivivere la sua ulteriore maturazione artistica coincisa con l’uscita del disco “Buoni o cattivi” nel 2004, prima di passare al 64esimo piano, in cui ritrova se stesso con l’inconfondibile chiodo di pelle giallo indossato sul palco del Modena Park, e arrivare al 70esimo dove le porte si aprono su una torta che riporta il titolo di “Siamo qui”, l’ultimo album di inediti dato alle stampe dal cantautore lo scorso 12 novembre.

“Siamo qui... a quota 70!!! Al... 70esimo piano ‘spericolato’!”, si legge nella didascalia che accompagna il video pubblicato da Vasco Rossi su Instagram, con “Vita spericolata” come sottofondo.

L’artista, che oggi compie 70 anni ed è prossimo a tornare sui palchi di Italia in occasione del tour “Vasco non stop live 2022” in partenza da maggio, in un lungo messaggio condiviso la settimana scorsa per ricordare il suo debutto a Sanremo, Vasco Rossi ha riflettuto sul suo 70esimo scrivendo: “Devo tutto alla musica che non fa distinzioni di sorta, non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi. Intrigante è il viaggio che la musica ti permette tra fortissime emozioni, splendide illusioni e tremende delusioni. Sono 70 volte che la terra mi fa girare intorno al sole e ..la testa non mi gira ancora”.