Sanremo 2022, incassi pubblicitari a quota 42 milioni

La raccolta pubblicitaria registrata in occasione del Festival di Sanremo appena concluso si è attestata a quota 42 milioni, con un incremento su base annua del 10%, rispetto ai 38 incassati dal servizio pubblico lo scorso anno: a rivelarlo, nel corso dell’ultima conferenza stampa della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana, è stato l’ad di RAI Pubblicità Gian Paolo Tagliavia, che ha definito il risultato “ancora più significativo” in considerazione della “nuova normativa degli affollamenti pubblicitari, che ha imposto una diminuzione del 9% dei secondi a disposizione, e ottenuto grazie al nuovo modello di brand integration che abbiamo introdotto quest’anno”.

La raccolta pubblicitaria registrata in occasione del Festival di Sanremo appena concluso si è attestata a quota 42 milioni, con un incremento su base annua del 10%, rispetto ai 38 incassati dal servizio pubblico lo scorso anno: a rivelarlo, nel corso dell’ultima conferenza stampa della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana, è stato l’ad di RAI Pubblicità Gian Paolo Tagliavia, che ha definito il risultato “ancora più significativo” in considerazione della “nuova normativa degli affollamenti pubblicitari, che ha imposto una diminuzione del 9% dei secondi a disposizione, e ottenuto grazie al nuovo modello di brand integration che abbiamo introdotto quest’anno”.

controllo dell'utente in corso

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!