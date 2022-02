Sanremo 2022, Giovanni Truppi e "Tuo padre, mia madre, Lucia" in versione acustica

Buongiorno, il Festival di Sanremo è finito. Sono molto contento che sia finito, non nel senso che non sia contento di avere fatto questa esperienza, anzi. Un’esperienza intensa, in cui si lavora molto e questo lavoro è fatto anche di esposizione emotiva e tanti giorni così sono intensi.

Ragion per cui vi saluto suonando e smettendo di parlare, almeno fino a martedì.

