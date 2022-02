Sanremo 2022, Amadeus tornerà l'anno prossimo?

"Credo che il Festival di quest’anno indichi una linea di sviluppo, una traiettoria molto evidente per il futuro", dice in apertura di conferenza stampa il direttore generale della Rai Carlo Fuortes.

"È una giornata speciale per me. Il dato d'ascolto rimarrà, è tradizione fare dei paragoni con le edizioni passate", racconta Amadeus. "Tutto è cominciato il primo anno, con la celebrazione dei 70 anni del Festival. Ma questo Sanremo è figlio di quello dell'anno scorso, dove si era deciso di guardare solo il dato d'ascolto: è li che ho pensato una che sembrava una follia, trasformare musicalmente il festival. Ho deciso di dare ai giovani, chiusi in casa, il loro festival. È stato il festival della rivoluzione musicale", commenta, ringraziando tutti, ma senza sbilanciarsi su quello che tutti immaginano: farà la quarta edizione consecutivo del Festival.

"Squadra che vince non si tocca, sarebbe pazzesco non partire da questo. Dobbiamo ancora parlarci, ma il primo a volerlo deve essere Amadeus, ma non c'è niente di definito. Però dobbiamo partire da questo successo", ribadisce il direttore generale della Rai Carlo Fuortes.