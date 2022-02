Durante la finale della 72^ edizione del Festival di Sanremo è stata omaggiata Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021. Il tributo è consentito in un medley coreografato con un gruppo di ballerini del musical “Ballo ballo”, che debutterà in tour tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Il momento è stato fortemente voluto dal direttore artistico e conduttore Amadeus e dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Le coreografie sono state firmate da Laccio, sulle note degli indimenticabili successi della celebre cantante: “Ballo ballo”, “Tanti auguri”, “Rumore”, “Fiesta”, “Io non vivo senza te”. Qui il video del tributo.

Cantiamo e balliamo ancora insieme a te, #Raffaella ❤️

La clip integrale è su RaiPlay → https://t.co/ZOxOyj7FtF#Sanremo2022 pic.twitter.com/aaX2iWyLQJ — Rai1 (@RaiUno) February 5, 2022