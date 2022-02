I Jethro Tull dopo 50 anni tornano nella Top Ten della classifica britannica con il loro ultimo album “The Zealot Gene” che ha raggiunto la nona posizione. L'ultima volta che la band guidata da Ian Anderson frequentò i vertici delle classifiche di vendita fu nel 1972 quando la raccolta “Living In The Past” salì fino al terzo posto, la medesima posizione raggiunta, sempre nel 1972, dall'album in studio “Thick As A Brick” (leggi qui la recensione).



“The Zealot Gene” è il 22° album in studio della band britannica ed è il primo dal 2003 quando uscì “The Jethro Tull Christmas Album”.

I lavori sul nuovo album sono iniziati nel 2017 e, in origine, il disco avrebbe dovuto raggiungere il mercato nel 2020 con conseguente tour, ma evidentemente non era destino che andasse in questo modo.



Al proposito Ian Anderson ha commentato: "E' stato molto improvviso. Tra le preoccupazioni e gli avvertimenti della comunità scientifica e di alcuni politici più illuminati, ci siamo tutti ritirati increduli nelle nostre case ad aspettare che finisse la tempesta".