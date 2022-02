Lo ricordate il rock del 1992?

Il 1992 venne caratterizzato da alcuni fatti la cui importanza si ripercuote ancora oggi. Tra questi si ricorda che gli stati membri della CEE firmano il trattato di Maastricht; prende le mosse l'inchiesta Mani Pulite che segna l'inizio di Tangentopoli; ci fu la guerra in Bosnia con l'assedio di Sarajevo; ci fu la tragica strage di Capaci dove viene assassinato il giudice Giovanni Falcone con la moglie e gli agenti della sua scorta; una autobomba uccide anche il giudice Paolo Borsellino con gli agenti della sua scorta.

Per quanto riguarda la musica invece, giusto per ricordare qualche evento: il 29 febbraio Luca Barbarossa vince il festival di Sanremo con la canzone “Portami a ballare”, il 20 aprile allo stadio di Wembley a Londra si tiene il Freddie Mercury Tribute Concert in ricordo del frontman dei Queen scomparso l'anno precedente e il 3 ottobre Sinead O'Connor strappa una fotografia del Papa durante il programma televisivo. statunitense Saturday Night Live.

Ma fu naturalmente anche un anno dove non mancò il rock. Declinato nelle sue varie sfumature. A seguire vi riportiamo alcuni album che uscirono nel 1992 e che quest'anno celebrano i loro trenta anni.

Alice in Chains - “Dirt”

Beastie Boys - “Check Your Head”

Black Crowes - “The Southern Harmony and Musical Companion”

Blind Melon - “Blind Melon”

Bon Jovi - “Keep the Faith”

Def Leppard - “Adrenalized”

Iron Maiden - “Fear of the Dark”

Nine Inch Nails - “Broken”

Pantera - “Vulgar Display of Power”

Rage Against the Machine - “Rage Against the Machine”

Soul Asylum - “Grave Dancers Union”

Stone Temple Pilots - “Core”