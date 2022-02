Il primo tour acustico di Bruce Springsteen

Tra il 1995 e il 1997 Bruce Springsteen andò per la prima volta on the road da solo. Ad inizio anno aveva riunito la E Street Band per il "Greatest hits", ma per un tour con la band, inattiva da fine anni '80, ci sarebbe voluto ancora qualche anno. A novembre sarebbe uscito invece “The ghost of Tom Joad”, secondo album in solitaria dopo "Nebraska". Solo che questa volta il Boss lo portò in tour, con una serie di concerti iniziati in contemporanea con la pubblicazione: sarebbero andati avanti per quasi due anni, fino a maggio del 1997.

Springsteen ha pubblicato un nuovo album dal vivo da questo tour, registrato vicino a Philadelphia, il 9 dicembre, tre settimane dopo l'uscita del disco. È il quinto concerto di questo tour ad essere pubblicato, e contiene un esecuzione integrale di "The Ghost of Tom Joad", poi qualche rilettura di classici (“Darkness on the edge of town”, “Blinded by the Light" nonché una rara versione di "Streets of Philadelphia".

Ecco "Galveston Bay", da quel concerto.