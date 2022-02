Sanremo 2022, le pagelle della finale

Stasera il Festival di Sanremo 2022 elegge il suo vincitore: preparatevi perché sarà una serata lunghissima, con l'esibizione di tutti e 25 i cantanti in gara, giudicati dal televoto. La graduatoria sarà la media tra le votazioni delle serate precedenti e questa sera. I primi tre artisti si giocano la vittoria con una nuova votazione divisa tra televoto, sala stampa e demoscopica.

Rockol quindi stasera vota solo nella fase finale: qua metteremo comunque le pagelle delle esibizioni, scritti da Claudio Cabona (presente fisicamente a Sanremo) e dal sottoscritto Gianni Sibilla (che invece vede il Festival da remoto).

Piccolo disclaimer: le pagelle sono contestualizzate al Festival (come diceva un collega l'altro giorno: siamo ben consci dell'esistenza di "Kind of blue", ma siamo a Sanremo). Allo stesso tempo, tendiamo a non stroncare con 2 o 3: è un gioco, lo sappiamo e lo sanno anche gli artisti, ma cerchiamo di rispettare il lavoro di tutti.

Le pagelle vengono aggiornate man mano che gli artisti escono sul palco.

Dargen D'Amico – Dove si balla: 8

Il tormentone più tormentone di questa edizione. Una visibilità meritata per Dargen, che ha preso definitivamente il controllo dell'Ariston e del pubblico con questa terza performance

Fabrizio Moro - "Sei tu”: 6

Fabrizio Moro fa Fabrizio Moro, rimane nella sua comfort zone, come si dice oggi. "Sei tu" è una ballata enfatica e sofferta, forse troppo.

Noemi - Ti amo non lo so dire: 6

La canzone cresce alla terza performance, ma la versione di studio rimane nettamente più interessante, con la produzione che emerge meglio.

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare: 8

Interpretata decisamente meglio rispetto ai primi passaggi, ora finalmente vengono fuori la classe e l'esperienza Ranieri.

Aka 7even - "Perfetta così”: 6

Pop carino: probabilmente non siamo il target di questa canzone, ma per il suo pubblico va bene così.

Iva Zanicchi - "Voglio amarti”: 5

Doveva (voleva?) essere l’Orietta Berti del 2022 e invece è una canzone molto, troppo classica.

Rkomi – Insuperabile: 6

La canzone in versione di studio è un’altra cosa, molto meglio: proprio non riesce a farla rendere sul palco dell'Ariston. Funziona soprattutto il reprise, che rende più spontanea la performance.

Giusy Ferreri – Miele: 5

Una canzone che invece ci era sembrata meglio alla prima esecuzione, e ora sembra un po’ più debole. L’espediente del megafono non salva la performance.

Matteo Romano - "Virale”: 6

Un canzone con un bell’arrangiamento e una discreta idea: Matteo Romano ha la faccia da ragazzino (Blanco, per dire, è più giovane), ma (solitamente) la canta bene. Stasera un po' meno delle altre sere, però. Diamogli tempo di crescere.