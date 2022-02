Il debutto dal vivo dei Green Day in Italia

Nel maggio del 1994 i Green Day avevano da pochi mesi dato alle stampe il loro terzo album in studio, “Dookie”, disco che grazie al successo di vendita e di critica ottenuto portò, insieme a “Smash” degli Offspring, il punk nelle zone più alte delle classifiche americane e fece guadagnare a Billie Joe Armstrong e soci grande notorietà di pubblico anche fuori dagli Stati Uniti.

Per il 17 maggio di quell’anno il trio pop punk californiano - che tre anni prima era già stato in tour in Europa, ma senza fare tappa nel nostro Paese - arrivò addirittura a portare la sua musica per la prima volta in Italia. Il debutto dal vivo nel Belpaese dei Green Day fu ospitato dal Bloom di Mezzago, piccolo club brianzolo situato a quasi 40 km a Nord da Milano.

Sul palco dello storico locale, che nei suoi 34 anni di storia ha ospitato anche i concerti di - tra gli altri - Nirvana, Soundgarden, Queens of the Stone Age e Afterhours, Billie Joe Armstrong e compagni fecero ascoltare live alcune tracce estratte dal loro fortunato terzo disco, oltre a brani dei loro dischi precedenti come “One of my lies” (dall’album “Kerplunk” del 1991).

In questi giorni è stato pubblicato su YouTube - e segnalato su un gruppo Facebook dedicato allo storico locale brianzolo e solito a raccogliere chicche e rarità su musicisti passati dal Bloom di Mezzago - un nuovo video della durata di circa 15 minuti che testimonia il primo concerto italiano dei Green Day presentando le esecuzioni di “Welcome to paradise”, “One of my lies”, “Chump”, “Longview” e “Burnout”.

Del primo passaggio in Italia di Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, di cui alcuni fortunati spettatori si ricordano dei Green Day intenti a bere vino e a giocare a freesbee tra le macchine parcheggiate fuori dal locale, negli anni sono stati condivisi in rete diversi filmati e registrazioni video, tra cui estratti dalla ripresa realizzata da Videomusic al tempo.