Sanremo 2022, la quinta conferenza stampa (sabato 5 febbraio)

Anche la quarta serata è andata benissimo, e logicamente la soddisfazione al tavolo è palpabile.

Il che non evita che la quotidiana conferenza stampa inizi con più ritardo del solito (mezz'ora, oggi).

Oltre ai soliti (più o meno noti) oggi è presente la co-conduttrice di stasera Sabrina Ferilli (ressa di sedicenti giornalisti per fotografarla da vicino - poi si preoccupano per il Covid in sala stampa...).

Per la rubrica "Il dizionario di Stefano Coletta", le parole da segnalare oggi sono "estroversione", "compiutezza", "condensazione", "valoriale".

Claudio Fasulo anticipa e riassume i contenuti di stasera: ci saranno, oltre ai 25 cantanti in gara, Marco Mengoni, la banda della Guardia di Finanza, Orietta Berti e Fabio Rovazzi nell'Ariston, la presentazione di un musical dedicato a Raffaella Carrà ("Ballo ballo"). Questa sera nell aprim afase si voterà solo con il televoto, per la gara finale fra i primi tre classificati voteranno ancora televoto, sala stampa e Demoscopica Mille.

Amadeus: "Ogni cantante in gara può portare chi vuole nella gara delle cover e può cantare la canzone che desidera cantare.

La stessa cosa vale per l'ospite, che non è un obbligo ci sia e che non è obbligatorio annunciare in anticipo. Fino a 24 ore fa io non sapevo che ci sarebbe stato Jovanotti, con Gianni Morandi. Sono venuto a sapere la mattina di venerdì in albergo che ci sarebbe stato Lorenzo. Se Rkomi si fosse presentato a sorpresa con Vasco Rossi, avrei cercato di avere anche lui nello spettacolo. Io ho chiesto a Lorenzo di stare vicino a me cinque minuti, gli ho chiesto se voleva cantare 'La primavera' e mi ha risposto di no. Mi spiace che ci sia sempre il desiderio di vedere del male nelle cose, anche quando non c'è. Lorenzo è venuto non come superospite, ma come superamico: non ha precepito un centesimo, per essere qui ieri sera. E il filmato del Jova Beach Party l'ho voluto io, come ho voluto io che alla fine Morandi e Jovanotti ricantassero insieme a fine serata".

Amadeus: "Quando ho deciso di lasciare libertà di scelta della cover ai cantanti, non ho posto limitazioni fra canzoni italiane e internazionali, e nemmeno fra canzoni di altri e canzoni proprie. Se Rettore avesse voluto cantare 'Kobra', per me sarebbe andato bene, sapevo che avrebbe voluto, ma evidentemente essendo parte di una coppia insieme hanno deciso diversamente. Nel 2016, nella serata delle cover Patty Pravo cantò una canzone del suo repertorio".

Amadeus: "Mahmood sta bene, grazie, del suo supposto malore di ieri sera non ho avuto notizia".

Amadeus: "Del Fantasanremo abbiamo già parlato ieri. Io personalmente non sono coinvolto, lo trovo divertentissimo, me lo sono fatto spiegare e trovo che faccia parte di un clima meno bacchettone che a me piace".