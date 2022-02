Utopia acquisisce Sentric Music Group e lancia una divisione editoriale

Prosegue la campagna di acquisizioni di Utopia, aggressiva fintech britannica con sede a Zug, in Svizzera, che negli scorsi mesi ha messo le man su Proper Music , Lyric Financial e Musimap : l’ultimi colpo di mercato della società riguarda Sentric Music Group, azienda britannica di gestione dei diritti editoriali con sedi in tutto il mondo che servirà a Utopia a lanciare una propria divisione specializzata in publishing - diretta, tra l’altro, dall’attuale ad di Sentric, Chris Meehan.