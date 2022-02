Spotify, i numeri del 2021: superati i 400 milioni di utenti attivi mensili

Spotify ha comunicato i dati relativi alle proprie attività relativi al 2021. Lo scorso anno il servizio di streaming musicale diretto da Daniel Ek ha visto i propri utenti attivi mensili crescere del 18% su base annua superando i 406 milioni di unità: i titolari di sottoscrizioni a pagamento sono cresciuti del 16%, per un totale di 25 milioni di nuovi utenti. Dal punto di vista finanziario, la crescita degli abbonati premium si è tradotta in entrate per 2,295 miliardi di euro nel 2021, con un incremento su base annua del 22%. Una buona performance è stata fatta segnare anche dalle entrate pubblicitarie, salite del 40% a 394 milioni tra i passati mesi di gennaio e dicembre. A dare le maggiori soddisfazioni in termini di crescita - ha fatto sapere l’azienda - sono stati i mercati emergenti, con riferimento particolare a Indonesia, India e America Latina.