Highsnob, partnership con MIRAI Labs per un progetto NFT ‘sostenibile’

Highsnob ha sfruttato il palco della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo - dove era un gara con il brano “Abbi cura di te” - per lanciare un’operazione incentrata sugli NFT e la sostenibilità ambientale. Il cantante, che parallelamente alla sua attività musicale è impegnato anche sul versante cripto-artistico - con lo pseudonimo di Eskalator - ha indossato una collana con un’opera da lui stesso creata, intitolata “XXX”, che - recita la nota di presentazione dell’iniziativa - “attiverà la community internazionale di MIRAI Labs, che svilupperà una serie di azioni green collegate all'opera e volte alla salvaguardia dell'ambiente naturale”.

Highsnob ha sfruttato il palco della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo - dove era un gara con il brano “Abbi cura di te” - per lanciare un’operazione incentrata sugli NFT e la sostenibilità ambientale. Il cantante, che parallelamente alla sua attività musicale è impegnato anche sul versante cripto-artistico - con lo pseudonimo di Eskalator - ha indossato una collana con un’opera da lui stesso creata, intitolata “XXX”, che - recita la nota di presentazione dell’iniziativa - “attiverà la community internazionale di MIRAI Labs, che svilupperà una serie di azioni green collegate all'opera e volte alla salvaguardia dell'ambiente naturale”.

controllo dell'utente in corso

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!