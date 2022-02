Sanremo 2022, Cosmo critica il greenwashing dal palco dell’Ariston

Ospite ieri sera - 4 febbraio - de La Rappresentante di Lista con Margherita Vicario e Ginevra per la cover di "Be my baby" delle Ronettes proposto nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022, Cosmo ha colto l’occasione per mandare un messaggio dal palco dell’Ariston. Durante l’esibizione (qui il video completo disponibile sul sito di Raiplay) l’artista piemontese che ha curato la produzione della rivisitazione del brano scelto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, al mixer ha pronunciato al microfono “stop greenwashing”, criticando la strategia di comunicazione di alcune realtà di costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale facendo così sembrare sostenibili operazioni che non lo sono.

La Rappresentante di Lista ft. Cosmo, Margherita Vicario y Ginevra – “Be My Baby” (The Ronettes)#Sanremo2022 pic.twitter.com/zFMBO3Oojs — ESCvideos (@ESCvideos) February 4, 2022

“Io mi sono occupato soprattutto del beat elettronico e di qualche sintetizzatore acido che si sente. Questa cosa poi esploderà in una parte dedicata proprio a me, e in quel momento succederà musicalmente qualcosa di imprevisto, come se arrivasse un astronave sull’Ariston per alcuni istanti”, aveva spiegato ieri Cosmo a Rockol, definendo la sua partecipazione a Sanremo come l’arrivo di “un alieno”, per presentare il suo contributo alla cover di "Be my baby" delle Ronettes e alla performance de La Rappresentante di Lista.