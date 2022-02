Sanremo 2022, 5 cose memorabili (e 5 da dimenticare)

Sanremo 2022 verrà ricordato per gli ascolti altissimi, il trionfo di Amadeus e ovviamente per la vittoria (annunciata) di Blanco e Mahmood.

Un festival dall'andamento regolare, persino prevedibile: mon c'è stato un evento di quelli di cui si parlerà a lungo, come la litigata Bugo-Morgan. Tutto molto tranquillo, alla fine. Il livello delle canzoni, a parte alcune eccezioni, mi è sembrato un po' più basso dell'anno scorso. Ma per quel che vale: alla fine stanno andando bene: il rapporto tra il Festival e le classifiche, che solo qualche anno fa sembrava irreccuperabile, si è ormai rinsaldato. Così, proviamo a tirare le somme di questa edizione, con alcune cose memorabili, altre decisamente meno.

Da ricordare (1): il medley di Cesare Cremonini

Il momento più bello dal punto di vista musicale e televisivo. Un repertorio enorme (da "Nessuno vuole essere Robin" a "Logico") messo in scena in maniera spettacolare per scenografia, regia, facendo sembrare enorme l'Ariston.

Cesare si è portato la sua squadra (GiòForma, che ha curato il suo tour e i Maneskin ad Eurovision) e i risultati si sono visti, dai Portici di Bologna sul palco all'esplosione finale era un altro mondo.

Da dimenticare (1): Il fantasanremo ovunque

Per dirla con Elvis Costello: "It was a fine idea at the time, now it's a brilliant mistake". Alla terza citazione di papalina e di Zia Mara era già diventato tutto cringe, come si dice oggi.

Da ricordare (2): Blanco e Mahmood, Truppi, Elisa, Dargen

"Brividi" di Blanco e Mahmood, una spanna sopra a tutti, da subito. Giovanni Truppi, con un pezzo splendidamente fuori contesto (l'abbiamo votato al premio della critica). Elisa e Dargen D'Amico. Oltre a La Rappresentante di lista, ma n molto altro che abbia voglia di ascoltare finita questa settimana. In definitva, un bel cast molte ma canzoni medie: viva il rinnovamento generale, purché non significhi sentire cose come il pop riciclato di Ana Mena. A parte quelle citate sopra, non mi sembra un'edizione che passerà alla storia per le canzoni.

Da dimenticare (2): La nave

Una cosa poco divertente che spero non vedremo mai più, per parafrasare il grande David Foster Wallace. Esibizioni in playback in un teatrino, a beneficio di uno sponsor: non bastava neanche l'ironia di Orietta Berti, per salvare una cosa così trash... Rovazzi che fa il pianobar nella finale è il riassunto di questa roba terribile.

Da ricordare (3): Le cover di LRDL e Morandi/Jovanotti

"Be my baby" elettronica de La Rappresentante di Lista, un gioiello originale e rispettoso allo stesso tempo: vi prego, pubblicatela! Il medley Morandi-Jovanotti è stato un gran momento di televisione musicale, ed è uno di quelli che rimarrà. Emozionante anche il trio Truppi-Capossela-Pagani. Per il resto, a parte il disastro Grignani-Irama, diverse sembravano un po' improvvisate, se non azzardate. Poi: perché quelle internazionali? Vero che ci hanno regalato bei momenti (la già citata "Be my baby" o "Baby one more time" di Emma-Michielin), ma allora vale tutto: certe scelte c'entravano davvero poco con il Festival.

Da dimenticare (3): la regia

Soprattutto quella della prima serata, poi decisamente meglio, ma con parecchi svarioni su performance importanti. Fate un esperimento: guardate il passaggio dei Maneskin a Eurovision Song Contest e quello di quest'anno al Festival (quello dell'anno scorso non si può più vedere). Questione di gusti: preferisco nettamente una regia lineare piuttosto che una così veloce: mi sembra penalizzi le canzoni e faccia perdere una parte del racconto.

Da ricordare (4): "Poco ricco"

Non ho un'opinione precisa su Zalone: alcune volte mi fa ridere, altre volte mi sembra una versione appena un po' più accettabile di Pio e Amedeo. Ma la presa in giro della trap di "Poco ricco" era davvero notevole: tutti gli stereotipi del genere in pochi minuti.

Da dimenticare (4): gli sfondi Zoom delle interviste

Tutte le interviste quest'anno sono state fatte come l'anno scorso, in digitale. Qualcuno ha usato la solita camera d'albergo, le case discografiche hanno preparato sfondi professionali, ma qualcuno è stato creativo. Il più bello: quello di Tananai, che ha trasformato la sua stanza in una sorta di bordello per raccontare "Sesso occasionale". Speriamo di tornare a farle in presenza, l'anno prossimo.

Da ricordare (5): la prima canzone dopo 5 minuti

Mi sono quasi commosso: di solito ci volevano anche 50 minuti dall'inizio di Sanremo al primo concorrente. Scalette con più ritmo e musica all'inizio.

Da dimenticare (5): i video che spariranno

Riguardatelo adesso: tra una settimana le esibizioni complete verranno rimosse dalle piattaforme perché la Rai non ha un accordo con le case discografiche. Possibile non si trovi una soluzione?