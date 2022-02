Cure, Robert Smith: “Il mio desiderio di pubblicare un nuovo album è irrefrenabile”

Che i Cure siano pronti a pubblicare nuova musica non è una novità. Nel corso degli ultimi mesi la band capitanata da Robert Smith, che non pubblica un album da oltre tredici anni, ovvero dall’uscita di “4:13 Dream” (leggi qui la recensione) del 2008, ha più volte fatto sapere di essere al lavoro su nuovo materiale, tanto da svelare di essere impegnata nella realizzazione di più di un album di inediti. Ad accrescere l’attesa ci ha nuovamente pensato il frontman del gruppo britannico, che con una recente serie di post su Twitter è tornato a fornire aggiornamenti sul prossimo progetto discografico della formazione di “Friday I’m in love”.

“Eseguiremo dal vivo le canzoni tratte dal nuovo album la prossima volta che suoneremo… o che non suoneremo affatto. E voglio davvero suonare, il che significa…”, ha scritto in un primo tweet Robert Smith, che il prossimo autunno - salvo problemi legati alla pandemia - sarà in concerto anche in Italia con la sua band per quattro tappe del tour europeo. In un successivo messaggio, Smith ha aggiunto:

“Significa che il mio desiderio di pubblicare un nuovo album è irrefrenabile!”.

WE WILL BE PERFORMING SONGS FROM A NEW ALBUM WHEN WE NEXT PLAY... OR WE WON'T BE PLAYING AT ALL! AND I REALLY WANT TO PLAY... SO THAT MEANS... X — ROBERT SMITH (@RobertSmith) February 4, 2022

...IT MEANS MY DESIRE TO RELEASE A NEW ALBUM IS OVERWHELMING! X — ROBERT SMITH (@RobertSmith) February 4, 2022

Lo scorso anno, il frontman dei Cure aveva fatto sapere che il nuovo materiale è "molto emozionante" e che completare i testi è stata una sfida.

"Mi sono sforzato di più per finire le parole di queste nuove registrazioni dei Cure che in qualsiasi altro momento. Abbiamo registrato una ventina di canzoni e io non ho scritto nulla. Voglio dire, ho scritto molto, ma alla fine l'ho guardato e ho pensato: 'Questa è spazzatura’”. Smith, inoltre, aveva confessato di aver considerato l’idea a un certo punto di eliminare del tutto i testi e di pubblicare solo la musica. Aveva spiegato: "Ho pensato: 'Non posso farlo. Possono essere tutti strumentali'. E quest'anno ci sono tornato sopra. L'anno scorso è stato difficile per una serie di ragioni, non ultima la pandemia, ma quello che ho scritto quest'anno mi è piaciuto".