Sanremo 2022: il duetto fra Irama e Gianluca Grignani è stato un disastro

Nel pre serata “Dagospia”, smuovendo fonti vicine alla Rai, ha diffuso la notizia di una piccola disputa tra Gianluca Grignani, ospite nella notte delle cover del Festival di Sanremo, e Irama per la scelta del brano: Irama voleva puntare su “Destinazione Paradiso”, Grignani su “La mia storia tra le dita”.

Alla fine la scelta ha abbracciato la volontà dell’ospite, visto che nella scaletta della serata era stata inserita proprio la canzone del 1995 preferita da Grignani. I due, però, hanno provato solo una volta e visto che Gianluca Grignani non è nuovo a performance non convenzionali, sui social serpeggiava la domanda: “Si presenterà davvero sul palco dell’Ariston?” E il ricordo di quanto successo due anni fa con la lite tra Morgan e Bugo è stato rievocato. Bene, Grignani sul palco si è palesato alla fine, ma il risultato è stato disastroso. I due artisti, non coordinati e fuori tempo, hanno messo in piedi una performance a tratti surreale. Qui la versione completa.