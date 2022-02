Sanremo 2022, Gianni Morandi e Jovanotti: un grande momento di musica e tv

"Occhi di ragazza", "Un mondo d'amore", "Ragazzo fortunato", "Penso positivo" tutti centrifugati in un medley. Un grande momento di musica e televisione. Al terzo anno, dopo lunghi corteggiamenti, l'amico di sempre Jovanotti fa contento il direttore artistico e conduttore Amadeus e arriva al Festival di Sanremo, in veste di coautore del pezzo in gara di Gianni Morandi, “Apri tutte le porte, e di partner nel medley assemblato dal produttore Mousse T. Vestiti uguali, in smoking bianco, i due si passano le canzoni con naturalezza dividendosele da buoni fratelli della musica. Scatenati e complici hanno creato un piccolo grande terremoto, che dimostra quanto i due siano uniti da una profonda amicizia. Ecco il video dell’esibizione:

Attenti a quei due.

