Concerti, Porcupine Tree: uno spettacolo in Italia a ottobre

Come molti altri suoi colleghi prima di lui anche il deus ex machina dei Porcupine Tree Steven Wilson ha annunciato che pubblicherà un libro sulla sua vita, sarà intitolato 'Limited Edition Of One', ed uscirò la prossima primavera, il 7 aprile.



Si legge nella presentazione dell'autobiografia: "'Limited Edition Of One' è diverso da qualsiasi altro libro di musica che abbiate mai letto. Parte dal tanto atteso libro di memorie di Steven Wilson: la cui celebre band dei Porcupine Tree iniziata come fiction adolescenziale prima di evolversi involontariamente in una realtà che ha compreso dischi nominati ai Grammy e spettacoli sold-out in tutto il mondo, prima di partire per una carriera solista di ancora maggiore successo.

Parte dalla storia di un artista del ventunesimo secolo che ha raggiunto il successo mainstream in vetta alle classifiche senza mai entrare a far parte del mainstream. Dagli Abba a Stockhausen, attraverso una raccolta di conversazioni e riflessioni sull'arte dell'ascolto, le regole della collaborazione, storie personali, avventuriero professionale (cibo, film, TV, arte moderna), rock star old school, come avere a che fare con una fanbase ossessiva, sopravvivere sui social media e sulla narrazione del delirio.”.



Parlando della sua decisione di pubblicare un libro, Steven Wilson ha detto alla rivista Loudwire: “Più ci pensavo, più mi rendevo conto che la mia carriera era stata insolita. Come sono riuscito a sbagliare tutto ma a finire comunque in copertina sulle riviste, facendo da headliner in tour mondiali e a raggiungere la top 5 degli album? Come ho fatto ad attrarre fan così ossessivi e fanatici, molti dei quali prendono tutto ciò che faccio o dico molto sul personale, che è allo stesso tempo lusinghiero ma può anche essere tremendamente frustrante? Anche questo in qualche modo l'ho coltivato senza volerlo. La mia carriera accidentale".



La notizia della pubblicazione del libro affianca quella dello scorso autunno riguardante i Porcupine Tree che, in pausa dal 2010, hanno annunciato il loro ritorno, fissato per il 24 giugno, con l'album "CLOSURE/CONTINUATION", la cui uscita è stata anticipata dal primo singolo, "Harridan".

La band porterà il nuovo album in tour sui palchi europei il prossimo autunno. Un concerto è dedicato all'Italia, il 24 ottobre, al Mediolanum Forum di Assago, nelle vicinanze di Milano.