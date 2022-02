Sanremo 2022: Marco Mengoni omaggerà Lucio Dalla?

Da prima dell’inizio del Festival di Sanremo si rincorrono voci sulla presenza di Marco Mengoni come super ospite musicale. A oggi il cantautore è stato al Festival di Sanremo quattro volte: due come artista in gara (2010 con “Credimi ancora”, terzo posto, e nel 2013 con “L’essenziale”, vincitore della kermesse) e due come ospite, di Fabio Fazio nel 2014 e di Claudio Baglioni nel 2019. Del resto questa partecipazione, in questa edizione firmata da Amadeus, sarebbe un’ottima occasione per presentare anche i brani del suo ultimo album, “Materia (Terra)”, il disco più venduto in formato fisico del periodo natalizio. Non c’è ancora alcuna ufficialità, ma che il conduttore e direttore artistico stia lavorando per cercare di portare l’artista sul palco dell’Ariston nella serata finale di sabato, non è una sorpresa.

Ma c’è di più: Amadeus, prima del via libera al Festival, aveva promesso che durante la manifestazione avrebbe omaggiato anche Lucio Dalla. Quest’anno ricorre il decennale della morte del grande cantautore bolognese. Il tributo, fino a oggi, non c’è ancora stato. E se due indizi formassero una prova? Nel febbraio del 2021, a un anno dallo scoppio della pandemia, il cantante viterbese scelse le parole de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla per lanciare a Bergamo, città simbolo della lotta al Covid, e a tutto il Paese, un emozionante messaggio di speranza. Un evento televisivo durato pochi minuti, ma estremamente intenso, che catturò l’attenzione di milioni di spettatori. A domanda precisa posta da Rockol ad Amadeus, durante la conferenza stampa, è stato risposto: “Stiamo lavorando sia su Mengoni, sia sul tributo a Dalla”. Che le due piste possano incrociarsi è più di una possibilità. Certo, non aver coinvolto Cremonini (ospite del giovedì sera, ndr) nell’iniziativa è strano, ma tutto può essere.

Un video, quello con protagonista l’artista nel 2021, che si è aperto con le immagini delle Mura e di Porta San Giacomo riprese da un drone, fino a Piazza Vecchia avvolta dalle tenebre, in cui risaltavano solo il Palazzo della Ragione, il Campanone e pochi altri scorci illuminati della città di Bergamo. Prima della canzone, una breve riflessione sul dramma Covid: “Per un attimo è sembrato un anno come gli altri. Poi è cambiato tutto, la distanza è diventata sicurezza, le strade si sono svuotate, e l’incertezza è diventata l’unica compagnia possibile. In quella solitudine è stato semplice perdersi, quando si è rimasti soli a vivere il proprio dolore, quando la paura di perdere qualcuno si è fatta paura di perdere tutto, quando si è dovuto dire addio senza poter parlare, ma in quell’assenza è stato necessario ritrovarsi, cercando di capire che cosa sia davvero importante”.