Sanremo 2022, Highsnob e Hu verso la sera delle cover ‘con rispetto per Tenco’

“Luigi Tenco è un artistico di cui mi sono innamorato realmente per l’anima che ha. È quella che è arrivata di lui a me e a Federica, ed è stata la prima cosa di cui abbiamo parlato: prima ancora del brano abbiamo parlato dell’artista e di cosa ci fa sentire”, spiega Highsnob a Rockol in vista della quarta serata di Sanremo 2022, quella delle cover.

Questa sera il rapper spezzino e Hu, insieme in gara al Festival con il brano "Abbi cura di te”, saliranno sul palco dell’Ariston con Mr. Rain per presentare la cover di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. “La serata cover è un’occasione per fare qualcosa che esce dalla tua zona, quando presenti l’inedito è comunque quasi tutto già scritto”, racconta Federica Ferracuti, questo il nome all’anagrafe dell’artista marchigiana. E ancora: “Per la cover noi abbiamo deciso di dare spazio all’orchestra, di renderla protagonista. Il lavoro fatto con Enrico Melozzi è stato straordinario, di una delicatezza fuori di testa e l’apporto di Mr. Rain dà un plus a quello che siamo io e Michele”. Highsnob sottolinea: “L’intervento di Mr. Rain, un’altra anima molto simile a quella mia e di Federica, lo vedrà ricoprire il ruolo un po’ di narratore, ma che non va a tangere il brano originale. Luigi Tenco è intoccabile e nessuno di noi se la sarebbe mai sentita né avrebbe avuto l’idea folle di pensare di toccare un capolavoro, non avrebbe senso. Quindi andiamo a reinterpretare e a cantare il brano con la nostra anima mettendoci tutto il cuore”.