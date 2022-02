Concerti, Skunk Anansie: spostato il loro live a Milano

Il concerto degli Skunk Anansie programmato per il 15 marzo al Fabrique di Milano per motivi logistici legati allo stato emergenziale, viene posticipato di due mesi al 14 maggio 2022. Oltre alla data cambia anche il luogo dello show che ora è l'Alcatraz.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. I nuovi biglietti sono disponibili su Ticketone.

Quello milanese non sarà l'unico appuntamento italiano del 2022 della band britannica capitanata da Skin per il loro 'Celebrating 25 years'. Altri tre concerti sono previsti: il 29 giugno alla Cavea Auditorium Parco della Musica per il Rock in Roma, il 30 giugno a Padova, nell’ambito dello Sherwood Festival e, infine, l’1 luglio 2022 a Torino al Flowers Festival.