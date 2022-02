Sanremo 2022, il blitz di Cosmo al Festival per le cover: ‘Io in gara? Mai dire mai’

“Quando mio nonno mi vedrà, dirà: ‘Cacchio ha fatto Marco?’”, scherza Cosmo in vista del suo debutto sul palco dell’Ariston, dove questa sera - 4 febbraio - accompagnerà La Rappresentante di Lista con Margherita Vicario e Ginevra nella cover di "Be my baby" delle Ronettes. Marco Jacopo Bianchi, questo il nome all'anagrafe dell'artista piemontese, spiega infatti che arriverà a Sanremo 2022 come "un alieno", dopo aver prodotto la versione di "Be my baby", scelta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina per la serata delle cover. Per riprendere il nome che il musicista ha dato alla serie di concerti di Bologna a supporto del suo ultimo album, "La terza estate dell'amore", posticipati al prossimo aprile, quello di stasera sarà quindi un po' "un blitz" di Cosmo sul palco dell’Ariston. E non è detto che sarà anche l'ultimo, perché su una sua possibile partecipazione in gara a Sanremo, la voce di "Sei la mia città" spiega a Rockol: "Ho compiuto 40 anni da poco e ho imparato a essere meno categorico sul futuro. Effettivamente, fino allo scorso mese non avrei detto di essere a Sanremo quest’anno".

Com’è arrivata la proposta di partecipare alla serata delle cover?

Sono stato contatto da La Rappresentante di Lista tramite management - cosa che mi succede quasi ogni anno da qualcuno che partecipa ma ho sempre detto no.

Anche questa volta, inizialmente, avevo detto no. Poi è intervenuto Dario con il desiderio di spiegarmi che c’era una certa libertà artistica nella scelta della cover e che io avrei potuto mettere mano all’arrangiamento, spiegandomi quindi che non voleva da me un ruolo da duettante e da cantante ma un ruolo più particolare che mi sarei anche potuto inventare. La mia, infatti, non sarà una performance scenica ma prettamente musicale, e anche particolare. C’è un momento bello matto con le battute riservate a me.

Come nasce il rapporto tra te e il progetto di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina?

Noi di persona non siamo mai stati così in contatto. Loro mi seguivano e mi hanno detto di aver apprezzato il mio ultimo disco. Io li avevo intravisti nei festival e ho sempre pensato: ‘Che bravi che sono, anno dopo anno lo sono sempre di più’. Poi mi hanno contattato, un po’ a sorpresa, appunto, e abbiamo lavorato insieme in queste ultime settimane. Devo dire che ci siamo trovati subito bene: c’è un terreno culturale e musicale comune che vi fa andare d’accordo. Considerando che può essere tutto potenzialmente stressante come lavoro, loro sono stati proprio carini, sul pezzo, pazienti e super professionali.

Quando è arrivata da parte de La Rappresentante di Lista la proposta di partecipare con loro alla serata delle cover, il titolo di Be my baby" delle Ronettes c’era già o la scelta è arrivata successivamente?

C’era già, loro avevano già fatto anche una bozza. Poi io l’ho presa e ho messo mano, perché potevo, e insieme l’abbiamo portata a livello ritmico su territori più elettronici, quasi di stampo inglese anni ’90 - breakbeat tecnicamente. Tra l’altro a me piace tantissimo questo pezzo, è fortissimo già di suo, perché sotto puoi cambiargli un po’ il groove - anzi, meglio se glielo cambi. Il brano scelto mi ha convinto anche a partecipare.

Oltretutto, recentemente si è pianta la scomparsa di Ronnie Spector, avvenuta il 12 gennaio 2022.

Il brano per la serata delle cover era stato scelto prima. Di fatto diventa anche un omaggio. Forse, avevano anche avuto il dubbio di cambiare canzone, chiedendosi se fosse il caso di evitare di cantarla. In realtà poi è bello rendere omaggio. Anche perché noi siamo molto contenti e soddisfatti del risultato: è un operazione artistica, non un giochino.

Cantautorato, dance e techno a cassa dritta: è un po’ il mix che riassume ciò che contraddistingue la tua musica, che con il tuo ultimo album, ”La terza estate dell’amore”, ha assunto anche una sorta di eleganza e una forma di reazione al successo conquistato con i tuoi precedenti dischi - "L'ultima festa" e “Cosmotronic". Quanto si sentirà del tuo tocco sul palco di Sanremo? Qual è stato il tuo contributo alla cover e cosa vedremo sul palco dell’Ariston?

Io mi sono occupato soprattutto del beat elettronico e di qualche sintetizzatore acido che si sente.

Questa cosa poi esploderà in una parte dedicata proprio a me, e in quel momento succederà musicalmente qualcosa di imprevisto, come se arrivasse un astronave sull’Ariston per alcuni istanti. Ho voluto dare un tocco molto particolare e sperimentale al pezzo. Come ho fatto nel mio ultimo disco: mi piace la formula del pop che, però, al suo interno contiene dei deliri. Mi piace quasi psicanaliticamente il fatto che ci sia un ritorno del rimosso, che ci sia una dimensione musicale anche altra dentro, e che non sia tutto funzionale soltanto la dimensione pop. Che poi, tra l’altro, la mia idea di pop è quando si riesce a mettere una cosa pazza in un pezzo, che dà carattere e rende tutto più particolare.

Sarà un po’ un blitz di Cosmo sul palco dell’Ariston, o non possiamo definirlo così?

Musicalmente sì. Quando sarà il mio momento, musicalmente arriverà un po’ un alieno. Non vedo l’ora.

Qual è il tuo rapporto con il Festival? Arrivi a Sanremo da spettatore affiatato o il contrario?

Nell’ultimo periodo il mio rapporto con il Festival è cambiato.

Prima c’era e non c’era per me, qualcosa che non ho mai seguito con passione. Però, nonostante tutto, Sanremo è qualcosa che volenti o nolenti entra in casa. È sempre stato un sottofondo comunque inevitabile; qualche episodio memorabile lo ho in mente e negli anni lo guardavo o non lo guardavo tutto. Ultimamente, invece, essendoci molte persone che conosco tra i partecipanti ed essendo che mi hanno contatto più volte, l’ho seguito un po’ di più. Però è più un rapporto di curiosità, il mio. Sicuramente la svolta di questi ultimi anni, che ha integrato un po’ di più il sottobosco emergente della musica, ha portato il Festival un pochino di più nel presente e nel futuro. Secondo me, con ancora un po’ più di audacia nella selezione artistica Sanremo potrebbe essere anche più significativo. Non dico di avere un rapporto di amore e odio, però penso che si potrebbe fare ancora di più e meglio artisticamente. Io, ovviamente, parlo strettamente dal punto di vista musicale. Il fatto che poi spesso ci si inventi delle performance da portare al Festival ci sta, alla fine è uno show televisivo ed è giustificata una sorta di ricchezza visiva, anche poco sobria.

Che valore ha per te questa partecipazione al Festival? Che momento rappresenta nella tua carriera?

Non lo so, vado abbastanza da incosciente. Anche perché è la prima volta per me. Partecipando da ospite, penso che quando mio nonno mi vedrà, dirà: ‘Cacchio ha fatto Marco?’. È un momento particolare, un esperimento interessante. Il significato, forse, lo capirò dopo. Adesso mi sto buttando, anche perché sono stato contattato pochissimo tempo fa. E sono contento che sia stato cos’, perché se lo avessi saputo dall’autunno magari mi sarei anche angosciato. Invece così è arrivato all’ultimo momento, senza che potessi pensarci troppo.

Prima raccontavi che già in passato ti erano arrivate delle proposte di partecipare a Sanremo. Come mai avevi declinato l’invito in passato?

Sanremo è una trasmissione che mi incuriosisce molto, ma per cui ho sempre avuto la sensazione e il timore di essere inadeguato.

Io nasco come musicista che si è fatto una gavetta nei club semivuoti, per anni e anni. Quando poi sono arrivato a suonare in club e venue più grandi e poi al Forum di Assago a Milano è stato tutto lento e graduale, per cui a ogni step successivo mi sentivo preparato per una dimensione live e reale. Lo spettacolo televisivo è un’altra cosa, più impegnativa anche da gestire mentalmente e a livello di stress. Ed è una cosa che non mi rende molto tranquillo a pensarci. Lo stesso ragionamento vale più o meno per le cover e i duetti, mi dicevo: ‘Non so se mi interessa andare a duettare su una cover’. Non sono uno a caccia di visibilità a tutti i costi: se faccio una cosa è perché mi mette a mio agio, mi interessa o ho un qualche tipo di messaggio da dare. La visibilità per la visibilità non mi interessa.

E con La Rappresentante di Lista cos’è successo?

Quando i ragazzi de La Rappresentante di Lista mi hanno contattato con questo progetto artistico un po’ più profondo, su cui poter mettere mano e poter lavorare sull’arrangiamento, il lavoro mi è sembrato interessante. Perché ho la possibilità di esprimermi in maniera più completa rispetto a salire sul palco e cantare su una base che non ho fatto. Anche perché mi percepisco poco unicamente come cantante.

Sarà un caso, ma La Rappresentante di Lista ha debuttato a Sanremo nel 2020 partecipando proprio come ospite di Rancore assieme Dardust per una cover di "Luce" di Elisa e lo scorso anno poi era in gara con “Amare” - prima di tornare anche quest’anno con “Ciao ciao”. È probabile che quello che proverai dopo la tua partecipazione a Sanremo farà nascere in te il desiderio di partecipare poi in gara al Festival negli anni futuri?

Non lo so. Non ne ho idea. Adesso magari direi ‘no’, oppure poi ‘sì’ senza andarci mai. Non voglio dire cose per cui mi contraddirò più avanti. Non lo so.

È un po’ un: ‘Mai dire mai?’

Ma si, certo. Ho compiuto 40 anni da poco e ho imparato a essere meno categorico sul futuro. Effettivamente, fino allo scorso mese non avrei detto di essere a Sanremo quest’anno.

Hai guardato e seguito le prime tre serate di Sanremo 2022? Impressioni? È un’edizione alla quale ti piace che sia associato anche il tuo nome?

Penso ai soliti pregi e difetti del Festival. Ci sono delle intuizioni valide e altre cose per cui dici: ‘Perché? Davvero non c’erano artisti o canzoni migliori? Non ci credo!’. La tv, però, segue delle logiche che non sono sempre quelle della qualità musicale. Ci sono altri ragionamenti dietro. E giustamente, perché è un evento enorme. Devo dire di aver apprezzato il palco, supersonico.

Negli scorsi mesi sei stato uno degli artisti che maggiormente ha fatto sentire il proprio sfogo e fatto luce sulla difficile situazione che sta vivendo tutto il settore dello spettacolo, tutti i lavoratori e i musicisti, a causa della pandemia.

Sono stati due anni difficili e molto frustranti perché è mancata la cosa principale per cui intendo la mia musica, la dimensione live. Anche il dover riconsiderare il mio ruolo, cosa voglio essere, chi sono, è stato frustrante e difficile. Mi meraviglia un po’ che al Festival non sia emerso tanto il discorso. Attualmente, con le leggi ancora in vigore, nessuno ha ancora parlato di cambiamento. Ora, di fatto, in zona gialla per quelli come me è impossibile lavorare. Mi sembra che ora si stia ignorando un problema: il settore non ha riaperto e con queste regole non può ripartire. Bisogna far arrivare chiaro il messaggio che il settore non è ripartito e che c’è bisogno di una ripartenza seria e di regole sostenibili. Secondo me, ci sono tutte le premesse per poterlo fare.

Una pandemia che ancora dà del filo da torcere, tanto che i tuoi blitz di dicembre sono stati annullati e ora aspettiamo di vederti tornare in scena a Bologna, incrociando le dita. Cosa accadrà poi per Cosmo?

Il 15, 16, 18 aprile prossimi all’Arena Parco Nord di Bologna recupererò i concerti rinviati di dicembre. Questo è quindi il focus principale anche se è qualcosa che è rimasto nell’armadio con la naftalina per qualche mese, poi li ritireremo fuori. Ultimamente mi sono dedicato soprattutto a Ivreatronic e a rimettere in piedi un po’ l’etichetta, che però è nata soprattutto per il clubbing: nell’ultimo periodo si può dire che ci eravamo presi una ‘pausa di riflessione forzata’. Quindi ci siamo messi anche a lavorare su progetti anche ambient e mi sono dedicato a cose non strettamente ‘da business’ e ho più svolto un lavoro di ricerca artistica mia.

Progetti futuri dopo “La terza estate dell’amore”?

Per quanto riguarda lo scrivere: devo affrontare ancora un po’ di novità. Ogni volta che scrivo voglio cambiare un po’ metodo. Ora sono in quella fase, che durerà magari un po’, in cui esploro, mi guardo intorno e cerco di capire come muovermi per il futuro, nella scrittura, e quali strumenti usare. È una fase poco spettacolare, che si vede poco, ma che in realtà racchiude un lavoro molto importante per il futuro.