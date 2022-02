Sanremo 2022: Mahmood e Blanco cantano “Brividi” in strada fra la gente

“Brividi”, dal palco di Sanremo, scende in strada. Mahmood e Blanco, al momento in testa alla classifica sanremese dopo tre serate e fra i favoriti alla vittoria finale, hanno voluto fare un grande regalo alle decine di fan che li aspettano tutti i giorni davanti all’albergo. Ore e ore in attesa per una foto o un saluto, per un momento di condivisione. Si tratta di uno dei grandi riti sanremesi. I due artisti hanno deciso di concedersi, di dare di più a chi sta appollaiato ad attenderli. Sono usciti dalla stanza del loro hotel sul lungomare di Sanremo e sulla piccola scalinata d’ingresso, rialzata come fosse un balcone, accompagnati dalla chitarra di Michelangelo, produttore di “Brividi”, hanno cantato il pezzo con cui si sono presentati all’Ariston. Una versione acustica, da buskers, proprio come fossero due artisti di strada. I fan hanno reagito con grandissimo entusiasmo. E così dai riflettori dell’Ariston "Brividi" è arrivato ad abbracciare i fan in una mini esibizione live fatta con il cuore, come si evince dai video che stanno girando sui social.

